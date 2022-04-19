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İzmir'in yıkılan İktisat Kongresi binası yeniden yapılacak

İzmir'in yıkılan İktisat Kongresi binası yeniden yapılacak
19 Nisan 2022 Salı 12:30

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 1979 yılında yıkılan İzmir İktisat Kongresi binasının yer tapusunun alındığını belirtti. Köşger, sosyal medya hesabından 1923 yılında hizmete alınan binanın, İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 2023'te aslına uygun inşa edileceğini duyurdu.

Geçen aylarda katıldığı toplantıda İzmir'in, İktisat Kongresi binasına ihtiyacı olduğunu dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, 1923 yılında İzmir'in ev sahipliğini yaptığı İktisat Kongresi binasının 1979'da yıkıldığını ve yerine otopark yapılmaya çalışıldığını hatırlatmıştı. Vali Köşger, İktisat Kongresi binasının, yapılan çalışmaların ardından yeniden inşa edileceği bilgisini verdi.

2023'TE HİZMETE BAŞLAYACAK

Vali Köşger, sosyal medya hesabından, İzmir İktisat Kongresi binasının yer tapusunun alındığını duyurdu. Tapunun fotoğrafını paylaşan Köşger, "İzmir'imizin önde gelen kültür varlıklarından İzmir İktisat Kongresi binası artık anılarda kalmayacak. Yıkılan binanın yer tapusu alındı. Kongrenin 100. yılında, aslına uygun şekilde inşa edilecek yeni kongre binasını, 2023'te hizmete alacağız ve İzmir'e çok yakışacak" dedi. 

Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak ile Rus Büyükelçisi Aralof ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilof'un katılımları ile 17 Şubat 1923'te başlayan İzmir İktisat Kongresi, yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla toplanmıştı. Kongre, 2 haftalık çalışmadan sonra oy birliği ile kabul edilen 'Misak-i İktisadi'yi yayımlayarak dağıldı. Kurtuluş sonrası Türkiye'nin iktisadi bakış açısını belirleyen en önemli olay olarak kabul edilen İzmir İktisat Kongresi, iktisadi kurtuluşun, kozmopolit ekonomik yapıdan ulusal ekonomik yapıya geçişin simgesi olarak kabul ediliyor. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir iktisat kongresi #yavuz selim köşger
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