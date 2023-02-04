İzmir'in yükseklerine kar yağdı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İzmir'de de kendisini gösterdi. İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli bölgesinin yanı sıra Bornova ilçesine bağlı Beşyol ve Çamiçi mahallelerinde de etkisini gösterdi.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinin yüksek kesimleri ile Yamanlar Mahallesi ve Karagöl Tabiat Parkı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından ailesiyle Karagöl Tabiat Parkı'nı ziyaret eden ve deniz simidiyle karda kayak yapan 12 yaşındaki Arda Yılmaz, "İzmir'e kar yağması çok güzel. Kar yağışını izlemek çok hoşuma gidiyor. Kaymak çok eğlenceli." dedi.

İzmir'in Postacılar Mahallesi'nde yaşayan ve kar görmek için bölgeye giden çocuklardan Kerem Yılmaz (11) karla oynarken çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Yanar (38) ise İzmir'de kar yağışını gördükleri için sevindiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızla eğleniyoruz. Bir tarafta güneş, bir tarafta kar çok mutluyuz." diye konuştu.

Kar yağışı, Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, Horzum mahalleleri ile Subatan Yaylası, Bayındır ilçesine bağlı Alankıyı Mahallesi ile Bayındır, Beydağ ilçelerini çevreleyen dağların üst kesimlerinde de etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Tire'de yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tire ilçesinde Güme Dağı, Yamandere, Dibekçiler, Küçükkemerdere, Büyükkemerdere mahallelerinde kar yağışı etkili oldu, bazı mahallelerin ilçe merkezi ile ulaşımı kesildi.

İzmir Büyükşehir ve Tire belediyelerinin ekipleri kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle kapanan yoldan çıkan süt kamyonu da ekiplerce kurtarıldı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilçede olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldıklarını açıkladı.