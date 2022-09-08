İzmir iş dünyası Kılıçdaroğlu ile buluşacak

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir iş dünyasının temsilcileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak. 10 Eylül Cumartesi günü Kaya Termal Otel’de saat 09.00 da başlayacak kahvaltılı toplantıya BASİFED’e bağlı iş dünyası derneklerinin başkanları ile birlikte, EBSO, İZTO, İTB, İESOB başta olmak üzere İzmir’in tüm ilçelerindeki ticaret odalarının başkan ve yöneticileri de katılacak.

Toplantıda BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ekonomide yaşanan sürece değinen bir konuşma yaparken, İzmir İş dünyasının temsilcileri de sorunlarını aktaracak. Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da toplantıda ekonomi konusundaki görüş ve sorunlara çözüm önerilerini anlatması bekleniyor.

İzmir’in kurtuluş törenlerinde yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu tarihi günün ertesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Kılıçdaroğlu’na toplantıda yaşadıkları sorunları anlatacaklarını ve çözüm önerilerini kendisinden dinlemek istediklerini söyledi. Toplantıda İzmir İş dünyasının tüm temsilcilerinin katılacağını vurgulayan Kasalı, “TOBB’a bağlı tüm odaların temsilcileri toplantıda bulunacak. Ayrıca İzmir’in ilçelerindeki ticaret odalarının yöneticileri de toplantıya katılacak. İzmir iş dünyasının bütününü kapsayan bir toplantı organize ettik. Biz iş dünyası temsilcileri olarak yaşadığımız sorunları anlatacağız. Çözüm önerilerimizi sıralayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ana muhalefet partisi lideri ve yapılacak seçimde ülke yönetimine talip olan partilerinin başta ekonomi olmak üzere ülkede yaşanan sorunlara bakış açısını ve çözüm önerilerini kendisinden dinlemek istiyoruz. Verimli bir toplantı olacağını umut ediyorum” diye konuştu.