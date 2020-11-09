İzmir İş Dünyası'ndan 10 Kasım anması

İzmir iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşları, birer mesaj yayınlayarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhuriyet kazanımlarına dikkat çektiler. 10 Kasım'ın bir matem günü olmadığında birleşen STK Başkanları, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ile andılar

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

"Şükranla anıyoruz"

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Tüm hayatını ülkesinin özgürlük mücadelesine adayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, Anadolu insanından aldığı güç ve destekle Kurtuluş Savaşı'na liderlik etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Bizler de Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın...

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:

"Kurduğu Cumhuriyeti korumak temel görevimizdir"

Ebediyete intikalinin 82. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz. Bu gün, sadece bir anma günü değil, büyük önderimizin Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Onun mirası ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve orada muhafaza etmek bizim temel görevimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirerek gelecek nesillere devretme sorumluluğunu da taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

"Herşeyimizi ona borçluyuz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı rahmet ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım, sadece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anma değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Türkiye Cumhuriyeti; bugün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bunların hepsini borçlu olduğu lider Mustafa Kemal Atatürk'ü her fırsatta minnet ile anmak hepimizin görevi ve borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun!

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin:

"Bize çağdaş uygarlığın kapıları açtı"

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, özgürlük mücadelemizi Cumhuriyet ile taçlandırmış olup, onun "en büyük eserim" dediği Cumhuriyeti ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve ileri medeniyetler düzeyine taşımak üzerimize düşen en temel görev bilinciyle, 10 Kasım'da atamızı rahmet, sevgi ve minnetle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, son nefesine kadar milletimizin her alanda yücelmesi için çaba göstermiş, ileri görüşlülüğü, aydınlık fikirleri ve barışçı kimliği ve evrensel düşünce yapısı onu dünyanın en önemli ve saygıdeğer liderlerinden biri haline getirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır, kendisine ve tüm silah arkadaşlarına minnettarız.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran:

"Dünya tarihinde saygın bir lider"

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. Yılında özlemle anıyoruz.

Özgürlük mücadelemize öncülük eden ve milletimizin büyük fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi eşsiz bir zafere taşıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk muazzam bir komutan ve büyük bir lider olarak milletimizin gönlünde ve hatta dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. 10 Kasım sadece matem günü değil, Mustafa Kemal Atatürk'ü idealleriyle anma ve Cumhuriyetin değerlerini koruyarak sonsuza kadar yaşatma kararlılığını gösterme günüdür. Cumhuriyetimizin kazanımlarını iyi anlamak ve yeni nesillere aktararak sonsuza kadar yaşatmak en önemli görevimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

"Özgür düşünebilen kadınlar onun sayesinde"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha saygı, şükran ve minnet ile anıyoruz.

Bu ülkeyi o kurdu, bugün özgür düşünebilen kadınlarsak onun sayesinde.

Biz Atatürk sevgisiyle büyüdük, öyle yetiştirildik Yaptığı devrimlerle biz kadınların yolunu açan, büyük önderimizi sadece ölüm yıl dönümlerinde değil, her fırsatta anmaktan, anlamaktan, genç nesillere onun değerlerini anlatmaktan ve ona minnet duymaktan vazgeçmeyeceğiz. 10 Kasımlar Atatürk'ün ölümünü değil ölümsüzlüğünü paylaştığımız gündür. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak ölümünün 82. yılında fikirlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

"Dünya barışını ön planda tutmuş bir lider"

Tüm yaşamını ülkesinin özgürlüğüne adayan tarihin kaydettiği en büyük devrimcilerden olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 82. yıl dönümünde onu saygı ve şükranla anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, birçok meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olarak sadece ülkemizin değil dünyanın da bir kazancı olmuştur. İleri görüşlülüğü, cesareti, azim ve kararlılığı ile dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış bir liderdir. Milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ön planda tutmuş bir şahsiyettir. Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin ebedi lideri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.