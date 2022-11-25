İzmir iş dünyasından depremzedelere konut desteği

İzmir iş dünyası tarafından başlatılan “Birlikten İzmir Doğar” kampanyası kapsamında depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara TOKİ ile anlaşarak satın alınan 84 konut çekilen kura sonucunda teslim edildi.

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO), İzmir Ticaret Borsası(İTB), Ege İhracatçı Birlikleri(EİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İESOB), Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD), Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği(ESİAD), İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği(İZSİAD) koordinasyonunda başlatılan “Birlikten İzmir Doğar” kampanyası kapsamında düzenlenen “Deprem Konutları Kura Çekimi” İZTO Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura çekim törenine İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra kampanyaya destek veren oda, borsa, birlik ve iş dünyası STK’lerinin başkanları ile depremde yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşlar katıldı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için harekete geçen İzmir iş dünyası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında TOKİ ile anlaşarak satın alınan 84 konut çekilen kura sonucunda hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Köşger’den iş dünyasına teşekkür

Konut teslim töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “117 canımızı kaybettik, deprem gerçek, bundan kaçınmamız mümkün değil, depreme yönelik tedbirler almalıyız. Depremin akabinde aslında bizim ne kadar büyük bir millet ve devlet olduğumuz ortaya çıktı. Gönül ister ki deprem olmadan önce tedbir alınsın, deprem olduktan sonra devletimizin ve milletimizin ne kadar büyük olduğuna tanık olduk. Hem depreme maruz kalan insanlarımız sükûnetli, sağ duyuluydu. Bizim o sırada almamız gereken tedbirleri, yardımları yaparken bize sağladıkları kolaylıklar her türlü takdire şayan. İzmirli hemşerilerimiz vakur bir duruş sergilediler. Depremin ertesinde ülkemiz kenetlendi ve yarayı sarmak için seferber olduk. İş adamlarımız 'Ne yapabiliriz?' diye bize geldiler. Bize müracaat ettiklerinde bu yarayı sarma teşebbüsüyle depremde canlarını kaybeden hemşerilerimize birer ev alınması noktasında seferber olundu. Yarayı sarma gayretiyle ortaklaşa verdiğimiz bir karar. Allah'tan rahmet diliyoruz 117 canımıza, onlara dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu hemşerilerimiz aynı zamanda mal mağduriyeti de yaşadılar. En azından birer evlerinin olması noktasında gayret gösterildi. Bugünkü tablo ortaya çıktı. Ben bu dayanışmayı sergileyen bütün STK'lerimize devletim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kentsel altyapıyı depreme hazır olmalı

Kentin depreme dayanıklı hale gelmesi gerektiğini de kaydeden Vali Köşger, "Temennimiz bir daha buna benzer afet yaşamaması, yaşanacaksa da tedbirlerin alınması. 21. yüzyıldayız, deprem gerçeğimiz, depreme yönelik tedbiri önceden almamız lazım, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel alt yapıyı depreme hazır hale getirmemiz lazım. Deprem olduğunda insanlarımız kendini 5. kattan, 7. kattan aşağıya atma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasınlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yaşanmıyor. Vatandaş içinde bulunduğu binaya güvenemediği için kendini balkondan aşağıya atıyor. Biz 7. sınıflara afetlerde nasıl davranılması gerektiği eğitimini veriyoruz ama asıl vatandaşın içinde bulunduğu binaya güvenmesi gerekiyor. 9 şiddetinde 10 şiddetinde depreme dayanıklı bina ve altyapıyı gerçekleştirmemiz lazım. Kimin üstüne bu konuda ne düşüyorsa yapması lazım" dedi.

Acımız hala taze

İzmir iş dünyası adına konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “İzmir olarak 30 Ekim 2020’de yaşadığımız ve 117 canımızı kaybettiğimiz depremin üzerinden iki yıl geçti. Acımız hala taze, canımız hala çok yanıyor. Yaşadığımız bu acıyı paylaşarak azaltmak için, bundan iki yıl önce kentin önde gelen iş dünyası kurumları olarak, Sayın Valimizin himayelerinde ‘Birlikten İzmir doğar’ dedik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz, can kaybına uğrayanların ailelerini en kısa sürede güvenle yaşayacakları birer sıcak yuvaya kavuşturmaktı. İzmir sivil toplumu bu çabaya canı gönülden destek verdi” dedi.

İzmir’den Türkiye’ye örnek bir resim

Kestelli konuşmasının devamında ise “Konutların, sosyal ve eğitim alanlarının inşası için gereken her şeyi yapmışken yaşadığımız öngörülmeyen ekonomik süreç zorlukları bizi yavaşlatınca daha fazla mağduriyete yol açmamak için depremzede vatandaşlarımıza TOKİ’nin hazır evlerinden almaya karar verdik. TOKİ de bu konuda bize sürecin başından itibaren çok destek oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün, tüm hak sahiplerini adil bir şekilde kapsayan 84 konutu depremzede kardeşlerimize teslim etmek üzere bir aradayız. Bu uzun süren çabayı, geride kimseyi bırakmama duyarlılığı olarak görmenizi ve öyle değerlendirmenizi rica ediyorum. İzmir’in, acıyı paylaşarak azaltma konusunda da Türkiye için örnek bir resim verdiğini düşünüyorum. Depremde canla başla çalışan tüm kurumlara ve çalışanlarına, gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle büyük İzmir depremi ile bugüne kadar depremlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah bu naçizane çabamız, geride kalanlar için hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardında İzmir 26’ncı noterliği tarafından yapılan kura çekiminde ilk kurayı ise hak sahibi adına Vali Köşger çekti. Çekilen ilk kuradan ise hak sahibi Deniz Yücel çıktı.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ