İzmir itfaiyesinde tepki çeken olay!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde iki genç kızın itfaiye aracına binmesi ve kontrolsüz sürmesi tepkilere neden oldu. Genç kızlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın İtfaiye Merkezi'ne bağlı olan Toros Yangın Eğitim Merkezi'nden paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerde sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü iki genç kızın kontrolsüz bir şekilde itfaiye aracını kullanması ve siren çalması dikkat çekti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntüler sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu olan kişilerin iş akitlerinin fesh edileceğini öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntüler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada bu görüntülerin disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı ifade edildi ve görüntülerdeki 4 personel hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Başarılı çalışmalarıyla her zaman gururlandığımız İzmir İtfaiyesi, disiplin, ciddiyet ve sorumluluk duygusunu hizmet sırasındaki temel davranış modeli olarak benimsemiş bir teşkilattır.

Özellikle geçen yıl yaşanan yangın, sel, deprem gibi günlük yaşamı etkileyen olaylarda canını dişine takarak görev yapan, tüm Türkiye’nin güvenini ve takdirini kazanan İzmir İtfaiyesi’nin üniformasını taşıyan her personelimizin de aynı hassasiyet içerisinde olmasını beklemekteyiz.

Dün itibariyle bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak teşkilatımızın saygınlığına gölge düşürecek hiçbir eylem ve davranışa tolerans göstermemiz söz konusu değildir. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır.

Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.