İzmir İtfaiyesi’nden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde afet ve yangın bilinci ile hayvan arama ve kurtarma teknikleri eğitimi düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine eğitimler verildi.

Eğitimler kapsamında; yangın bilgisi ve yangın türleri, başlangıç yangınlarına müdahale teknikleri, taşınabilir yangın söndürme cihazı kullanımı, afet bilgisi, afet türleri, deprem öncesi, sırası ve sonrası ile hayvan arama kurtarma teknikleri ve kurtarma aparatları temel bilgileri anlatıldı.

Küresel ısınma ile birlikte yangın, sel baskını gibi afet çeşitliğinin artması ve yoğun şekilde yaşanması nedeniyle can dostlar hayvanların da olumsuz durumlardan en az seviyede etkilenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi düzenlendi.