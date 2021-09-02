GÖZTEPE'YE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
GÖZTEPE'YE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
0
PARFÜM KULLANANLAR DİKKAT!
PARFÜM KULLANANLAR DİKKAT!
0
ÜNLÜ SANATÇI KORONAYA YAKALANDI
ÜNLÜ SANATÇI KORONAYA YAKALANDI
0
USTA OYUNCUDAN ACI HABER!
USTA OYUNCUDAN ACI HABER!
0

İzmir İtfaiyesi’nden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi verildi

İzmir İtfaiyesi’nden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
02 Eylül 2021 Perşembe 13:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde afet ve yangın bilinci ile hayvan arama ve kurtarma teknikleri eğitimi düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine eğitimler verildi.

Eğitimler kapsamında; yangın bilgisi ve yangın türleri, başlangıç yangınlarına müdahale teknikleri, taşınabilir yangın söndürme cihazı kullanımı, afet bilgisi, afet türleri, deprem öncesi, sırası ve sonrası ile hayvan arama kurtarma teknikleri ve kurtarma aparatları temel bilgileri anlatıldı.

Küresel ısınma ile birlikte yangın, sel baskını gibi afet çeşitliğinin artması ve yoğun şekilde yaşanması nedeniyle can dostlar hayvanların da olumsuz durumlardan en az seviyede etkilenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi düzenlendi.

Etiketler; #izmir #izmir itfaiyesi #izmir eğitim
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Siyasete giren zenginleşiyorsa bilin ki...
Sonraki Haber
Bornova Belediyesi fuarda kültürel zenginliklerini tanıtacak
Bornova Belediyesi fuarda kültürel zenginliklerini tanıtacak
Bornova Belediyesi fuarda kültürel zenginliklerini tanıtacak
0
Batur: Barışa giden yol Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan geçiyor
Batur: Barışa giden yol Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan geçiyor
0
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
0
Çevik Bir Meydanı yerine Atatürk önerisi
Çevik Bir Meydanı yerine Atatürk önerisi
0
Yunanistan tarafından geri itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından geri itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı
0
Yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri ölümden döndü
Yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri ölümden döndü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.