İzmir İtfaiyesi’nin dalgıçları Sarp'ı arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dalgıçları, denizde kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy’u Foça Belediyesi’nin itfaiye ekipleriyle birlikte arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, “Ekiplerimiz durup dinlenmeden yavrumuzu bulmaya çalışıyor” dedi. Foça’da 2 Ağustos'ta denize açıldıktan sonra alabora olan teknede aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Foça'da ailesiyle bindiği teknenin batması sonucu kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy’u arama çalışmalarında Foça Belediyesi’ne destek veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, “Ekiplerimiz durup dinlenmeden yavrumuzu bulmaya çalışıyor” dedi.

Bayram tatilini geçirmek içinKarşıyaka'dan Foça'ya gidenGöksoy'un,Hayırsız Ada açıklarında kaybolmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dalgıçları Foça Belediyesi’nin itfaiye ekipleriyle Sarp’ı aramaya devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, aramalarını Orak Adası civarında sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi’nin ekibindeki dalgıçların yanı sıra ekip, arama çalışmalarında su altı görüntüleme robotunu da kullanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, “Foça'da denizde kaybolan ve hepimizin yüreğini yakan Sarp Göksoy'u bulmak için çabalıyor” dedi. İtfaiye ailesi olarak amaçlarının en kötü anların en az hasarla atlatılması sağlamak olduğunu söyleyen Murat Varlıorpak, “Göksoy'u arama çalışmalarımız sürecek” diye konuştu. İzmir’in Foça ilçesinde “Egem” adlı tekne Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos'ta denize açıldıktan sonra Hayırsız Adası yakınlarında alabora olmuş, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti.



