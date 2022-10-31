İzmir Kalkınma Ajansı personel alacak

İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir.

İlan için başvurular 21 Kasım ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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