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İzmir Kalkınma Ajansı personel alacak

İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kalkınma Ajansı personel alacak
31 Ekim 2022 Pazartesi 09:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir.

 

İlan için başvurular 21 Kasım ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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