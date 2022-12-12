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İzmir Karabağlar'da 8 saat elektrik kesintisi! 12 Aralık 2022'de bu mahallelerde kesilecek

İzmir'de elektrik kesintisi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 Aralık 2022 tarihinde bazı mahallelere 8 saat boyunca elektrik verilemeyecek

İzmir Karabağlar'da 8 saat elektrik kesintisi! 12 Aralık 2022'de bu mahallelerde kesilecek
12 Aralık 2022 Pazartesi 10:54

İzmir Karabağlar'ın bazı mahallelerinde bugün 8 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Maḣ, caddeler/sokaklar özgür maḣ,3885-3885/1-3896/1-6897-3900-3900/1-39004/4-3900/5-3900/6-3900/7-3907-3908-3924-3924/2-3925-3926-3927-3974-3980 sokaklar ve ci̇varı
Kesinti Başlangıç Tarihi : 12.12.2022 Pazartesi 09:00:00 saatinde
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 12 Aralık Pazartesi 2022 Saat :17:00:00
Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ özgür mahallesi̇,3885-3885/1-3896/1-6897-3900-3900/1-39004/4-3900/5-3900/6-3900/7-3907-3908-3924-3924/2-3925-3926-3927-3974-3980 sokaklar ve ci̇varı
Şehir : İzmir
Beklenen Kesinti Süresi : 8 saat
İlçe Belediyesi : Karabağlar

Etiketler; #izmir #karabağlar #elektrik kesintisi #haber
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