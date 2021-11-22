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İzmir Karşıyaka'da temel kazısı sırasında bir binada kayma meydana gelince 5 bina boşaltıldı!

İzmir'de bir inşaatın temez kazısı sırasında meydana gelen kayma nedeniyle 5 bina boşaltıldı

İzmir Karşıyaka'da temel kazısı sırasında bir binada kayma meydana gelince 5 bina boşaltıldı!
22 Kasım 2021 Pazartesi 08:57

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Tersane Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada yan binada kayma meydana geldi. Paniğe kapılan apartman sakinleri durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri incelemede bulunurken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler sonucu 5 binada bulunan 55 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.

Bu arada bölgeye gelen teknik ekibin yaptığı hassas ölçüm sonrasında kayma yaşanan bina ile yanındaki bina arasına metal destek yerleştirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir bina kayma #karşıyaka bina kayma #haber
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Kskli - 5 saat önce
Bitisik nizam yapilarin problemi. Geçmiş olsun olum yok enazindan.
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