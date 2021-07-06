İzmir Karşıyaka'da yangın!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangın iki binanın çatısında hasara neden oldu

Goncalar Mahallesi 6029 Sokak'ta bulunan ve girişinde bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinin bulunduğu bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanın çatısında tadilat yapan ve öğle arası için aşağıya inen işçiler, binadan dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederken alevler bitişik binanın çatısına da sıçradı.

Bazı vatandaşların duman nedeniyle evlerini boşaltarak aşağı indikleri görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 binanın çatısında hasar oluştu.