İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 20 kişi alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 10 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.

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