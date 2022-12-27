MOLA YERİNDE ÖYLE BİR ŞEYİ UNUTTU Kİ...
MOLA YERİNDE ÖYLE BİR ŞEYİ UNUTTU Kİ...
0
TON BALIKLARI İNCELENDİ VE...
TON BALIKLARI İNCELENDİ VE...
0
DEMET AKALIN'IN HESAP İSYANI!
DEMET AKALIN'IN HESAP İSYANI!
0
SEFO'DAN TACİZ İSYANI!
SEFO'DAN TACİZ İSYANI!
0

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 20 kişi alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 20 kişi alacak
27 Aralık 2022 Salı 10:05

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 10 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Pamukkale Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Demet Akalın ödediği hesaba isyan etti!
Atanamayan öğretmen, kuryelik yaptığı İzmir'de intihar etti!
Atanamayan öğretmen, kuryelik yaptığı İzmir'de intihar etti!
0
İzmir'de besi çiftliğinden salça ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar çıktı!
İzmir'de besi çiftliğinden salça ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar çıktı!
0
Gaziemir'de yollar yenileniyor
Gaziemir'de yollar yenileniyor
0
Memur refah payı istiyor!
Memur refah payı istiyor!
0
Yunan unsurların geri ittiği 182 kaçak göçmen İzmir'de kurtarıldı!
Yunan unsurların geri ittiği 182 kaçak göçmen İzmir'de kurtarıldı!
0
İzmir'de vahşet! Kız arkadaşını önce silahla vurdu daha sonra bıçakladı!
İzmir'de vahşet! Kız arkadaşını önce silahla vurdu daha sonra bıçakladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.