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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alacak
06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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