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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı
11 Mayıs 2021 Salı 11:22

Katip Çelebi Üniversitesi'ne Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmelik"in  8  inci  maddesi  uyarınca,  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  pozisyonunda  istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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