İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, ilanda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 13 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.



İlanın ayrıntıları için tıklayınız.