İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu akademik personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun ilanda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan için başvurular 20 Mart 2023 tarihinde son bulacaktır.

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