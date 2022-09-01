İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.



İlan için başvurular 31 Ağustos 2022 ile 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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