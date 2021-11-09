İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Rüşvet iddiaları nedeniyle 6'si belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Bu sabah ilçemizde gerçekleştirilen ve belediyemizle ilişkilendirilen soruşturma ile ilgili Belediye Başkanımız Rıdvan Karakayalı açıklamalarda bulundu.

Karakayalı açıklamasında “Sabah saatlerinde ilçemizde gerçekleştirilen ve içerisinde belediye personellerimizin de bulunduğu gözaltı işlemini başkan yardımcılarımdan öğrendim. Konu ile ilgili henüz detaylı bir bilgiye sahip olmamakla birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Ancak belediyemize doğrudan yapılan bir operasyon söz konusu değildir. Soruşturmanın selameti ile ilgili daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Gelişme olması halinde kamuoyunu doğrudan bilgilendireceğiz” dedi.