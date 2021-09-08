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İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı

İzmir Kemalpaşa'da orman yangını
08 Eylül 2021 Çarşamba 12:30

Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir orman yangını #kemalpaşa orman yangını
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