İzmir Kemalpaşa Metrosu ve Örnekköy Tramvayı için çalışmalar başladı

İzmir’de raylı sistem atağı devam ediyor. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun 14 Şubat’ta temelinin atılmasının ardından Kemalpaşa Metro ve Örnekköy Tramvay hatlarının proje çalışmaları başladı. Başkan Soyer, “İzmir’i demir ağlarla öreceğimizi söylemiştik. İzmir halkına verdiğimiz bu sözü adım adım yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Otogar metro hattını Kemalpaşa’ya, Karşıyaka tramvay hattını ise Örnekköy’e uzatacak toplam 33 kilometre uzunluğundaki iki raylı sistem yatırımı için ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından proje çalışmaları başladı. Örnekköy-Yeni Girne Tramvay hattının projesi bir yılda, Otogar-Kemalpaşa metro hattının projesi ise iki yılda tamamlanacak. Projelerin tamamlanmasının ardından yapım ihalesi için engel kalmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı için inşa çalışmalarını sürdürüyor. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temelini ise 14 Şubat’ta atıldı.

Raylı sistem ağı 270 kilometreye çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Raylı sistem konusunda üç yılda çok önemli adımlar attık. Yüzde 12 seviyesinde aldığımız Narlıdere Metro Hattı’nda imalat çalışmalarımızın yüzde 87’sini tamamladık. Çiğli Tramvayı inşaatına başladık ve kısa sürede yüzde 43 seviyesine geldik. Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı’nda proje çalışmalarımız bu yıl tamamlanıyor. Yaklaşık 12 milyar liralık bütçesi ile İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Buca Metrosu’nun temelini attık. Şimdi de Otogar-Kemalpaşa Metro Hattı ve Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattı için kolları sıvadık. 93 kilometreyi bulan 6 raylı sistem ağı yatırımlarımızı tamamladığımızda kentimizdeki raylı sistem ağımız 270 kilometreye çıkacak. İzmir’i demir ağlarla öreceğimizi söylemiştik. İzmir halkına verdiğimiz bu sözü adım adım yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz.”

Kemalpaşa trafiği rahatlayacak

Kemalpaşa trafiğine nefes olacak, Kemalpaşa ile Bornova arasındaki sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak metro hattı 19 istasyondan oluşacak. Otogar, Işıkkent, Bornova Sanayi, Pınarbaşı, Ambarlar, Kavaklıdere, Ulucak, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Kemalpaşa Merkez, Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Üniversitesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden geçecek. Hat, İzmir Otogarı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapımı planlanan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı ile Otogar-Halkapınar Hafif Raylı Sistem hattına entegre olacak.

5 kilometrelik hat

Örnekköy - Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik hat, Bostanlı İskelesi Tramvay durağından başlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm bölgesinin devamında son bulacak. Örnekköy Tramvay hattı mevcut Karşıyaka ve Çiğli tramvay hattına entegre olacak. Yoğun nüfusun olduğu Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy, İmbatlı, Postacılar mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak hat, Kuzey İZBAN hattı, Karşıyaka Tramvayı, Karşıyaka ve Bostanlı iskeleleri arasındaki ulaşım entegrasyonuna katkı sağlayacak, deniz ulaşımını da güçlendirecek.