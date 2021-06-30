İzmir Kemeraltı'ndaki tarihi alan ikinci kez ihaleye çıkacak!

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş merkezinin yenilenmesi sırasında ortaya çıkan 1800 yıllık Roma hamamı ve tarihi okul kalıntılarının bulunduğu alan, seyir teraslarının yer aldığı projeyle ikinci kez açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek. Alanın büyük turizm potansiyeli olduğunu söyleyen İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, yatırımcılara çağrıda bulunarak, "İzmir'in gelecekteki turizm potansiyelini göz önünde bulundurursanız bu iyi bir yatırım olacaktır" dedi

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 2015 yılında bir iş merkezinin yenilenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında alanda tarihi kalıntılara rastlandı. Durum hem Müze Müdürlüğü hem de Vakıflar Koruma Kurulu'na haber verildi. Daha sonra bu noktada yapılan kazı çalışmasıyla, 19'ncu yüzyılda 'sulu mezarlık' olarak anılan yaklaşık 1800 yıllık Roma hamamı ve tarihi okul kalıntıları ortaya çıktı. Dönemi itibariyle şehre gelen kişilerin arınmak ve temizlenmek için ilk uğradığı nokta olan alan, etrafı çevrilmesine rağmen zaman zaman su ve yosunlarla kaplandığı için 2015 yılından bu yana sazlık haline geldi. Roma hamamı ve tarihi kalıntıların bulunduğu alan, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere 35 yıllığına 'restore et- işlet- devret' yöntemiyle 24 Mayıs'ta ihaleye çıkarıldı ancak katılım sağlanamadı. Projenin ikinci kez açık teklif usulü yoluyla ihale edileceğine dikkati çeken İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Yatırımcılara şunu belirtmek isteriz; İzmir'in gelecekteki turizm potansiyelini göz önünde bulundurursanız bu iyi bir yatırım olacaktır. Bizim amacımız rant elde etmek değil, tarihi dokuyu korumak ve bunu yaşatmaktır" dedi.

'SON DERECE ÖNEMLİ BİR KALINTI'

Alanın 'sulu mezarlık' olarak anıldığını hatırlatan Ataseven, "1950'li yıllarda orada bir iş merkezi yapılıyor. 2016 yılına gelindiğinde iş merkezinin yıkılıp, yenilenmesi planlanıyor. Temel kazma sıralarında bu noktada tarihi kalıntılara rastlanıyor. Durum hem Müze Müdürlüğü hem de Vakıflar Koruma Kurulu'na haber veriliyor. Daha sonra bu noktada bir kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmasıyla birlikte bir Roma hamamı olduğu ortaya çıkıyor. Aslında o dönemde şehre gemiyle gelen kişilerin bu hamamda öncelikle temizlenip daha sonra şehre girdiği anlaşılıyor. Son derece önemli bir kalıntı" diye konuştu.

'TURİSTLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK'

Alanın İzmir turizmi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Ataseven, Tarihi Roma Hamamı'nın herkes tarafından bilinmesini sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Yeni Koruma Kurulu kararları çerçevesinde kabul edilen projeden söz eden Ataseven, "Proje ile alanın içinde yer alan elektrik trafosunu da gizleyerek yok etmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda gezi seyir alanları ve kafelerin de yer aldığı bir proje tasarlandı. Kalıntıların restorasyonu ve konservasyonu yapılarak herkesin ziyaretine açılacak. Bu nokta Kemeraltı ve Agora'ya yakın noktalardan bir tanesi. Bu bölge İzmir'e gelen ilk turistlerin başlangıç noktası olacak" ifadelerini kullandı.

'KUŞBAKIŞI BAKACAKLAR'

Alanın kazı çalışmalarıyla genişletildiğini aktaran Ataseven, "13 bin 400 metrekarelik alanı 2 bin 800 metrekareye kadar çektik. Önemli olan tarihi kalıntılara hiçbir zarar vermeden bir seyir terası oluşturabilmek. Buraya gelen ziyaretçiler Roma hamamına kuşbakışı bakacaklar ve isterlerse yakından inceleyebilecekler. 24 Mayıs tarihinde bir ihalemiz olmuştu. Bu ihalede rekabet sağlanamadığından, 5 Temmuz saat 14.00'te yeni bir ihaleye çıkacağız" dedi.

Öte yandan bölgenin genel anlamda tarihi kalıntılara ev sahipliği yaptığını söyleyen Ataseven, gerekli incelemeler yapılırsa farklı tarihi kalıntılara da ulaşılabileceğini dile getirdi. Diğer binaların altında da tarihi kalıntıların bulunabileceğini ifade eden Ataseven, "Yan komşu binaların da altında muhtemelen tarihi kalıntılar vardır. Aslında bölgeyi bütün olarak değerlendirmek lazım. O alanda belki de ikinci bir Agora çıkacaktır" diye konuştu.