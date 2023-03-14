İzmir Kent Konseyi'nin bir önerisi daha hayat buluyor!

İzmir Kent Konseyi'nin, 19. Olağan Genel Kurul kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilen konu , İZBB Meclisi tarafından kabul edildi.

İzmir Kent Konseyi'nin bir önerisi daha hayat buluyor!
14 Mart 2023 Salı 11:40

İzmir Kent Konseyi(İzKK) Engelli Meclisi'nce tekerlekli sandalye elektronik arızalarının tamiri için İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Engelsİzmir Şube Müdürlüğü bünyesinde ve ilçelerde engelli mobil araç bakım atölye ve/veya ünitelerinin açılmasına ilişkin önergesi ilgili ihtisas komisyonlarının uygun görüşleri ile 13.03. 2023 tarihli İZBB meclis birleşiminde oybirliği ile kabul edildi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay KÖKKILINÇ, İZBB Meclisi tarafından kabul edilen önerge hakkında, “İzKK Engelli Meclisi'mizin önerisi İzKK  Yürütme Kurulu’nca oybirliği ile kabul görmüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da oybirliği ile önergenin kabulü, bizleri mutlu etmiştir.İzmir Kent Konseyi’nin en önemli misyonu katılımcı demokrasi için bir araç olmasıdır. Engelsiz vatandaşlarımız yararına alınan karar kentimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler; #izmir kent konseyi #izmir #izmir büyükşehir belediyesi
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