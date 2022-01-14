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İzmir kömür ocağında iki işçi zehirlendi

İzmir kömür ocağında iki işçi zehirlendi
14 Ocak 2022 Cuma 09:04

İzmir Tire'de kömür ocağında sızan gazdan zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Tire'nin kırsal Akçaşehir mahallesi yakınlarındaki bir linyit madeninde çalışan işçilerden Yakup Yaşar ile 2 çocuk babası Fatih Gökoğlu, saat 16.00 sıralarında, yerin altındaki kullanılmayan galerilerden birinde arkadaşları tarafından yarı baygın halde bulundu. Yoğun şekilde karbonmonoksit gazı soludukları iddia edilen 2 işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Yaşar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı haber alarak hastaneye gelen iki işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. İki işçinin kullanılmayan galeriye neden girdikleri araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kömür madeni #zehirlenme
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