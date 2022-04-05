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İzmir Konak Meydanı'nda korku dolu anlar! Havaya ateş edip intihara kalkıştı!

İzmir Konak Meydanı'nda korku dolu anlar! Havaya ateş edip intihara kalkıştı!
05 Nisan 2022 Salı 12:59

İzmir Konak Meydanı'nına gelen bir kişi Valilik önünde elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. 4 kez ateş eden kişi daha sonra da tüfeği çenesine dayadı ve intihar etmek istedi. Çevredekiler korkulu anlar yaşarken, polis ekiplerinin uzun uğraşları üzerine ikna olan kişi gözaltına alındı

İzmir Konak Meydanı'ndaki olay bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 38 yaşındaki S.A. elinde bir tüfekle meydana geldi ve havaya ateş etmeye başladı. Daha sonra elindeki silahı başına dayayan S.A. iş istediğini söyledi.

Çevredekiler büyük panik yaşarken, olay yerine gelen polis ekipleri de S.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna olan S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Etiketler; #izmir #konak meydanı #tüfek #ateş #izmir valilik önü #izmir konak intihar
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