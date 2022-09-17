İzmir Konak'ta cipin çarptığı kişi öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Güleç (74), cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında Çınarlı Mahallesi 2844 sokakta meydana geldi. A.G. yönetimindeki 35 BDM 590 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Güleç'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Güleç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güleç’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü A.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.