ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
0
NOEL BABA KOSTÜMÜ DE ZAMLANDI
NOEL BABA KOSTÜMÜ DE ZAMLANDI
0
KÖPEĞİ AĞZINDAN VURDULAR!
KÖPEĞİ AĞZINDAN VURDULAR!
0
DOMUZ GRİBİ ARTIŞA GEÇTİ
DOMUZ GRİBİ ARTIŞA GEÇTİ
0

İzmir Konak'ta kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen kişi öldü!

İzmir Konak'ta kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen kişi öldü!
11 Aralık 2022 Pazar 09:49

İzmir Konak'da dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Emre Dülakaslan'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Dülakaslan hayatını kaybederken, polis de olay yerinde inceleme yaptı

Kaza, dün saat 21.30'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Sahil yolu olarak da bilenen yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Dülekaslan'a, N.A. idaresindeki 35 EAJ 942 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dülekaslan'ı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dülekaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Dülekaslan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kaza #ölüm #haber
Önceki Haber
İzmir'de okulda yangın çıktı! Yangının tatil günü olması faciayı önledi!
Sonraki Haber
Marmaris'te korkunç görüntü! Bir evde çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu!
Bayraklılı çocuklar tiyatro festivalinde eğlendi
Bayraklılı çocuklar tiyatro festivalinde eğlendi
0
Çiğli “Macera Parkına” kavuştu
Çiğli “Macera Parkına” kavuştu
0
Ameliyatta oksijen yerine azot gazı verilen çocuk engelli oldu! Aile hukuk mücadelesi veriyor!
Ameliyatta oksijen yerine azot gazı verilen çocuk engelli oldu! Aile hukuk mücadelesi veriyor!
0
İzmir'de minibüs devrildi! Sürücü yaralı!
İzmir'de minibüs devrildi! Sürücü yaralı!
0
Gaziemir Belediyesi'nden küresel ısınmayla mücadeleye katkı
Gaziemir Belediyesi'nden küresel ısınmayla mücadeleye katkı
0
İzmirliler dikkat! Vapur seferleri ile ilgili önemli gelişme!
İzmirliler dikkat! Vapur seferleri ile ilgili önemli gelişme!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.