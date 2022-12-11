İzmir Konak'ta kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen kişi öldü!

İzmir Konak'da dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Emre Dülakaslan'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Dülakaslan hayatını kaybederken, polis de olay yerinde inceleme yaptı

Kaza, dün saat 21.30'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Sahil yolu olarak da bilenen yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Dülekaslan'a, N.A. idaresindeki 35 EAJ 942 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dülekaslan'ı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dülekaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Dülekaslan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.