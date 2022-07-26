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İzmir Konak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

İzmir Konak'da gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce demir bariyerlere çarptı sonra da takla attı ve bir sitenin otoparkına düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişinin yaralandığı öğrenildi

26 Temmuz 2022 Salı 09:32

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağının yakınında meydana geldi. Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 35 BTY 24 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bir sitenin otopark kısmına düşen otomobil, otoparkta park halinde duran 2 otomobile de hasar verdi.

Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kişinin kazayı hafif yaralarla atlattığı belirlendi. 2 yaralı olay yerinde ayakta tedavi gördükten sonra araç sürücüsü M.G., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #trafik kazası #otomobil takla
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