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İzmir Konak'ta silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!

İzmir Konak'ta silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!
17 Kasım 2022 Perşembe 09:03

İzmir Konak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla silahlı kavgaya döndü. Çıkan olaylarda 6 kişi yaralanırken, bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi


Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga, tarafların yakınlarının da katılmasıyla daha da büyüdü. Kavgada, M.D., C.K., Ş.D., S.D., H.K., ve O.K. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan C.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #silahlı kavga
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