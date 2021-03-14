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İzmir Kordon'da korkutan kalabalık!

İzmir'de son günlerde tekrar yükselişe geçen vaka sayısı, kentin renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Buna rağmen İzmirliler, bugün sahiller ile parklara akın etti

İzmir Kordon'da korkutan kalabalık!
14 Mart 2021 Pazar 08:34

'Yüksek riskli' iller arasında yer alan İzmir'de son bir haftada vaka sayısı yükselmeye başladı. Daha önce Vali Yavuz Selim Köşger'in vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde arttığını bildirerek, "Turuncudan kırmızı koda geçmenin eşiğindeyiz" uyarısında bulunduğu kentte, sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasını fırsat bilip, dün sahiller ile caddeleri doldurdu. Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelenler sahil kıyısı ile çimlerde oturdu. Sosyal mesafeye uyulmadığı görülen kalabalık alanlarda bazıları maske de takmadı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uyması yönünde anons yaparak, uyardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir koronavirüs #Koronavirüs #sahil
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