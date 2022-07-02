İzmir Körfez Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen İzmir Körfez Festivali, Başkan Tunç Soyer’in de katıldığı kortejle başladı. Soyer, Körfez’i çok daha canlı hale getirmek için çalıştıklarını ve bu hedefe her gün daha çok yaklaştıklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “spor kenti İzmir” vizyonu doğrultusunda 1-3 Temmuz tarihleri arasında beşincisi düzenlenen İzmir Körfez Festivali bugün başladı. “İzmir’in kalbi Körfez’de atar” yazılı pankartın arkasında toplanan İzmirliler Konak Pier’den Gündoğdu Meydanı’na kadar yürüyerek festivalin başlangıcını müjdeledi. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Halat çekme yarışmasına katıldı



Gündoğdu Meydanı’nda katılımcılara seslenen Başkan Tunç Soyer, Körfez’i rengarenk, cıvıl cıvıl, çok daha canlı hale getirmek için çalıştıklarını belirterek “Her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz. Ve bir gün çok daha renkli, çok daha hareketli göreceğiz Körfez’i. O günlerin hazırlığı, o günlerin heyecanı içerisindeyiz” dedi. Gündoğdu Meydanı’na kurulan, deniz ve stantlarını dolaşan Başkan Soyer, gençlerin isteğini kırmayarak halat çekme yarışına katıldı. Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda Patika Rebetiko grubu ile Ozbi sahne aldı.

“İzmir Körfezi’nde hayat var”



Başkan Soyer, Vasıf Çınar Meydanı’ndaki “İzmir Körfezi’nde Hayat Var” adlı su altı fotoğraf sergisini de ziyaret etti. İZSU Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Körfez Şube Müdürlüğü tarafından yapılan, Murat Kaptan'ın görüntüleme direktörü olduğu sergi, İzmir Körfezi biyolojik çeşitlilik araştırma ve görüntüleme dalışlarında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergi 1 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Karton tekneler yarıştı



Başkan Soyer, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Kartondan Tekneler” yarışmasını da izledi. Konak Pier iskelesi yanında düzenlenen yarışmayı, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin hazırladığı karton tekne

kazandı. Başkan Soyer de yarışmaya katılan takımların heyecanına ortak oldu.

İzmir Marina ve Konak Pier’de su sporları



Yarın İzmir Marina’da 10.00-16.00 saatleri arasında optimist yarışları, yüzme havuzu etkinlikleri ve eş tekne antrenman yarışları, Konak Pier’de 10.00-16.00 saatleri arasında kano yarışları, IOM sınıfı radyo kontrollü tekne etkinliği ve Stand Up-Paddle yapılacak. 3 Temmuz’da İzmir Marina’da 10.00-15.00 saatleri arısında optimist yarışları, yüzme havuzu etkinlikleri ve eş tekne antrenman yarışları sürecek.

Yarın aynı zamanda Göztepe İskelesi önündeki Kadifekale Yüzer Tesis üzerinde “Derinliklere Yolculuk” filmi gösterilecek. Saat 21.00’de ise Üçkuyular İskelesi’nden Tarihi Bergama Vapuru ile mehtap turu düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ, İZDOĞA ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor.