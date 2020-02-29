İzmir Körfez Lions Kulübü Atatürk'ün izinde yürüyor

İzmir Körfez Lions Kulübü 2019-2020 hizmet dönemine yeni katılan 6 üye ile gücüne güç kattı.

Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Esengül Erkan'nın tören yönetmenliginde, federasyon yetkililerinin, 20 Lions Kulübü temsilcisi ve çok sayıda konugun katılımını ile Alsancak DoubleTree By Hilton'da yeni katılan üyeler için kabul töreni gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Nurettin Durmus, Körfez Lions Kulübü olarak kısa sürede güzel çalışmalar yaptıklarını, eğitim ve sağlık alanlarında ihtiyaç sahiplerine el uzattıklarını belirtti. Kurucu Baskan Refik Dinç ise "Kulübümüzü 29 Ekim'de kurduk. Bu tarihte kurulan tek kulübüz. Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi. Tören sonunda yeni üyelerin İzmir Körfez Lions Kulübü'ne katılımları gerçekleştirildi.