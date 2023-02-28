İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi’nde, Foça açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’in yanı sıra Manisa’da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir’in Foça ilçesinin 4,87 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, dün saat 21.22'de oldu. Yerin 14,5 kilometre altında olan deprem, İzmir’in yanı sıra Manisa'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Foça ilçesi, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.