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İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü!

İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü!
15 Mart 2022 Salı 13:52

İzmir Körfezi'nde deniz suyunun poyraz nedeniyle kıyıdan yaklaşık 60 santimetre çekildiği gözlendi.

Denizin çekilmesi, Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi'nin bulunduğu sahil şeridinde de görüldü.

Çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlandı, kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, söz konusu durumun sert poyrazdan kaynaklandığını belirtti.

Benzeri durumun daha önce de yaşandığını aktaran Yaşar, "Körfez'de gözlemlediğimiz çekilme tamamen poyrazla ilgili. Geçen yıl bunu daha çok görmüştük. Bu doğal bir olay. Lodosta ise bunun tam tersi oluşuyor." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir körfezi #deniz #deniz çekildi #izmir
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