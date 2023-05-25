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İzmir Körfezi'nde kaçak avlananlara 657 bin TL ceza 

İzmir Körfezi'nde Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak avcılık yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 ton midye, 200 kilogram deniz patlıcanı ve çeşitli türden yaklaşık 100 kilo balığa el koyulurken, kaçak avlandığı belirlenen 17 kişiye toplam 657 bin 773 TL idari para cezası kesildi

İzmir Körfezi'nde kaçak avlananlara 657 bin TL ceza 
25 Mayıs 2023 Perşembe 11:53

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yapanlara yönelik, dün, 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, körfezden toplandığı belirlenen 2 ton midye, 200 kilo deniz patlıcanı ile avlanan çeşitli türden yaklaşık 100 kilo balığa el koyuldu. Operasyon sırasında kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişi hakkında da yasal işlem başlatılıp, toplam 657 bin 773 TL idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir körfezi #kaçak av
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