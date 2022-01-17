İzmir Körfezi'nde trafik yavaşlayacak çünkü...

İzmir Liman Başkanlığı tarafından denizcilere gönderilen yazıda İzmir Körfezi’nde 12 deniz mili/saat olarak uygulanan hız tahdidinin, yeni bir düzenleme veya bölgedeki dip yapısında yeni bir işlem yapılıncaya kadar yerel trafik haricindeki tüm gemiler için azami 9 deniz mili/saat olarak uygulanması istendi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’in uzun yıllardır kanayan yarası olan körfezdeki sığılaşmayla ilgili çalışmalar belirsizliğini korurken İzmir Liman Başkanlığı denizcileri uyardı. İzmir Liman Başkanlığı tarafından İzmir Liman Başkan Vekili Ünal Hakan Atalan imzasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen “Yenikale Geçidi Draft Sınırlaması” konulu yazıda 12 deniz mili/saat olarak uygulanan hız tahdidinin, yeni bir düzenleme veya bölgedeki dip yapısında yeni bir işlem yapılıncaya kadar yerel trafik haricindeki tüm gemiler için azami 9 deniz mili/saat olarak uygulanmasının uygun olacağı belirtildi.

Güvenli geçiş için doğru karar

Yenikale geçidi draft sınırlamasını değerlendiren İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği(İZKABDER) Başkanı Yiğit Aykurt, “ İzmir Körfezi’nde bizim derinlik sıkıntımız var. İzmir Liman Başkanlığı’nın almış olduğu karar doğru bir karar. İzmir Körfezi’nde bir darft sıkıntısı var. Çünkü nehirlerden, derelerden dökülen alüvyonlar sürekli dolduruyor. Körfez taransa dahi draft tekrar azalıyor. Çünkü alüvyonlar devamlı geliyor. İzmir’e giriş Yenikale dediğimiz küçük bir geçitten sağlanıyor. Gemilerin hızı arttıkça squat artar. Squat artması halinde de draft artar. 10 metre bir gemi, 12 metre draftı olan bir gemi son sürat geçtiğinde draftı 13, 13,5 metreye kadar çıkar. 12 deniz mili/saat olarak uygulanan hız tahdidinin 9 deniz mili/saat düşürülmesi gemilerin güvenli geçişi için doğru bir karar” dedi.

İzmir Liman’ı trafiğini etkilemez

Dip taraması yapılması halinde tekrar hız tahdidinin artabileceğini kaydeden Aykurt, “12 deniz mili/saat olarak uygulanan hız tahdidinin 9 deniz mili/saat düşmesi gemileri yavaşlatır ama emniyet her zaman daha önemli. Göz ardı edilebilecek bir yavaşlama olacak. İzmir Limanı’nın trafiği Aliağa Limanı’nın trafiği kadar yoğun değil. Düşük bir trafik var zaten. Küçük gemilerde zaten sıkıntı yok onları onların draftı 9’un altında. Büyük gemilerin de zaten çok büyük bir İzmir Limanı trafiği yok. Genelde büyük gemiler Aliağa Limanı’nda çalışıyor. Göz ardı edilebilir yavaşlama olacak, profesyonel bir denizci olarak alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.