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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 kişi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı ve araştırma görevlisi olarak görev yapmak üzere 14 kişi alacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 kişi alacak
02 Kasım 2021 Salı 09:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine  2547  sayılı  Kanun'un  Ek  Madde  38  uyarınca  50/d  maddesi  ile  31.  maddesi  kapsamında  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacaktır.

 

İlan için başvurular 2 Kasım ile 16 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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