İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 kişi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı ve araştırma görevlisi olarak görev yapmak üzere 14 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacaktır. İlan için başvurular 2 Kasım ile 16 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ