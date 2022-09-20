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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 kişi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 kişi alacak
20 Eylül 2022 Salı 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 


İlanda için başlayan başvurular 2 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.


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