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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 kişi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 kişi alacak
10 Aralık 2021 Cuma 10:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin bazı kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


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