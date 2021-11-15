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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak
15 Kasım 2021 Pazartesi 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 20.12.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 15 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.

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