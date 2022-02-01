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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak
01 Şubat 2022 Salı 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14.03.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


İlan için başvular başlamış olup, 28 Şubat 2022 tarihine kadar sürecektir.


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