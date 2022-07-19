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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak
19 Temmuz 2022 Salı 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 01.09.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

Başvurular 18.07.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında https://bilisimbasvuru.ikc.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19.08.2022 saat 17:30’dur.

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