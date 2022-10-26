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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak
26 Ekim 2022 Çarşamba 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


Başvurular 26.10.2022 ile 24.11.2022 tarihleri arasında https://bilisimbasvuru.ikc.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 24.11.2022 saat 17:30’dur.


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