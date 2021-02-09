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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin 6 sözleşmeli bilişim personeli alacağı öğrenildi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak
09 Şubat 2021 Salı 12:02

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere bilişim personeli alımı yapılacak. Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  pozisyonunda istihdam  edilmek  ve  tam  zamanlı  çalıştırılmak  üzere  17.03.2021  tarihinde  İzmir  Kâtip  Çelebi Üniversitesi  Rektörlüğünde  yapılacak  yazılı  sınavla  6  (altı)  adet  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli alınacağı öğrenildi.

İlana başvuru tarihleri ise 9 Şubat ile 9 Mart 2021 olarak açıklandı.


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Etiketler; #izmir #bilişim personeli ilanı
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