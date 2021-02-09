İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin 6 sözleşmeli bilişim personeli alacağı öğrenildi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere bilişim personeli alımı yapılacak. Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 17.03.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 6 (altı) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı öğrenildi.

İlana başvuru tarihleri ise 9 Şubat ile 9 Mart 2021 olarak açıklandı.



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