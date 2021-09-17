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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17 Eylül 2021 Cuma 10:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


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Etiketler; #izmir
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