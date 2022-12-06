İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi personel alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular 6 Aralık 2022 tarihi ile 20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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