İzmir Kukla Günleri 5 Mart'ta başlıyor

Bu yıl 14. kez 5 -22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve her yıl düzenlenenler arasında yine dünyanın en büyüğü olma özelliğini koruyacak kukla festivali olan İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, İzmir'in kendi değerlerine sahip çıkmamasından yakındı.

Bu yıl 23 ülkeden 50 kukla tiyatrosunun 52 gösteriyi 37 kapalı ve açık gösteri mekânında 223 kez sahneleyeceğini hatırlatan Dinçer, yerel yönetimlerin, kurumların, odaların, üniversitelerin ve medyanın festivali yeteri kadar sahiplenmediğini belirterek, "14 yılda dünyanın yüzlerce en iyi kukla grubunu Türkiye'nin batıya açılan yüzü İzmir'e getirip yüzbinlerce izleyici ile buluşturarak kentin kültürüne, sanatına, ekonomisine, dünyada büyük bir hızla gelişen modern kukla sanatının ülkemizde tanıtılmasına ve gelişmesine de öncülük ediyoruz. İzmir'e gelerek gösterilerini sergileyen grupları oluşturan binlerce sanatçı İzmir'in, dolayısıyla Türkiye'nin kültür elçisi olarak ülkelerinde bizi tanıtıyorlar. Düzenlediğimiz festival gerek İzmir'in gerek ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı adına çok önemli bir etkinlik. İddia ediyoruz ki yeterli desteği görmemiz halinde bu yıl hedeflediğimiz 100 bin seyircinin kat kat fazlasını dünyanın farklı ülkelerinden de İzmir'e çekebiliriz." dedi. Festival sloganının bu yıl "Bir de kuklalardan dinleyin" olduğunu hatırlatan Dinçer, "Her geçen gün hırslarımıza biraz daha yenik düşüyor ve insanlığımızı biraz daha yitiriyoruz. Irk, din, dil, milliyet gibi farklar ayrıştırıcı oldukça insanlığın sorunları da büyüyor. Oysa, kulak vermemiz gerekenler bilim, sanat, felsefe ve şimdi söz kuklalarda" diye konuştu.

Her yaştan izleyiciye uygun

Kuklayı her yönüyle bir bütün olarak ele almayı amaçlayan, festival, sergi, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkacak ve her yaştan izleyiciye uygun etkinlikler bulunan festival kapsamında İzmir'in birçok ilçesi dahil kentin her yanına yayılmış bir şekilde gerçekleşecek. Festival programı kapsamında düzenlenen 6. Kipa Kukla Şenliği birbirinden güzel kukla gösterileri ve atölye çalışmaları ile küçük, büyük herkes için tam bir eğlence atmosferi oluşturacak. 14. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nde gerçekleşecek gösterilerin yanısıra sergiler (Tayvan'dan "Kaohsiung Müzesi Gölgelerden Yansıyanlar, Hong Kong'tan "Ming Ri Institute'den Qing Hanedanlığından Esintiler Sergisi", Türkiye'den "Suat Veral Karagöz Tasvirleri Sergisi" ile Selvinaz Aydoğan Çetiner'in "Kuklaların İzinde" fotoğraf sergisi, "Kukla ve Maske Sergisi"), atölye çalışmaları (Profesyonel sanatçılar için düzenlenen, Hollanda'lı kukla sanatçısı Neville Tranter'dan "Kuklanın Gücü" ve İran'lı sanatçı Ramin Cohen'den "Basit Yöntemlerle Büyük Masallar" atölyeleri, Çocuklar için ise "Arkadaşım Gölge - Karagöz Yapım Atölyesi" ve "Arkadaşım Kukla - Çorap Kukla Atölyesi") düzenlenecek ve tüm atölye çalışmalarında usta sanatçılar katılımcılara işin mutfağını öğretecek.

Panel de var

Bu yıl festival programında eğitimcilerin çok ilgisini çekecek olan "Çocuk Eğitiminde Kuklanın Yeri ve Önemi" konulu panel 14 Mart Cumartesi günü İzmir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hülya Nutku'nun üstleneceği panelde 7 konuşmacı konuyla ilgili görüşlerini bildiren sunumlar yapacaklar. Hem ücretli hem ücretsiz etkinliklerden oluşan festival programına www.izmirkuklagunleri.com adresinden kolaylıkla ulaşılabilir.