İzmir Kurban Bayramı'na hazır|İzmir'de kurban kesim fiyatları

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentlilerin sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su ve hava tesisatlarını oluşturmaya devam ediyor. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara da 204 TL para cezası uygulanacak.

Kurban Bayramı'na hazırlanan İzmir’de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu. Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılından bu yana metropol alandaki belirli alanlarda kurduğu mobil kurban kesim ünitelerine 2 adet büyükbaş konteyneri ekleyerek kentlilere Kurban Bayramı'nda hizmet vermeye devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, kent genelinde 300 kurban satış noktası ve 433 kesim noktası belirlendi. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su ve hava tesisatlarını oluşturmaya devam ediyor.

Altıncı kez mobil kurban kesim ünitesi kuruluyor



Büyükşehir Belediyesi bu sene altıncı kez “mobil kurban kesim ünitelerini” hizmete sunuyor. 8 büyükbaş, 1 küçükbaş kesim konteyneri bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu üniteleri Bornova Işıkkent Kurban Pazarı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı) – (2 adet büyükbaş 1 adet küçükbaş) Konak - Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar (2 adet büyükbaş), Bayraklı – Doğançay Mezarlığı yanına (2 adet büyükbaş) ve Gaziemir – Sarnıç'a (Sarnıç yolu Kipa arkası) - (2 adet büyükbaş) kurarak vatandaşlara kesim hizmeti verecek. Kurulacak olan 11 adet kesim çadırları ise İlçe Kurban Hizmetlerine kesim yapılması amacıyla devredilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi yapılacak.



Eğitimli kasaplar yapacak



Büyükşehir'in kendi kesim yapacağı konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. İçinde vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Ayrıca büyükbaş kesimini monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim, hijyenine dikkat edilmesi amacıyla eğitimli kasaplar tarafından yapılacak. Kesim için konteynere giren hayvan maksimum 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.

Ekip kuruldu



İzmir genelindeki 11 metropol ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın 3. günü dahil, kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için ekipler hazır bulunduruyor. Ekiplere 293 35 61 ve 64 numaralı telefonlardan erişilebilecek.

Dezenfeksiyon yapılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına, hem kurban satış yerlerinde hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine toz kireç uygulaması yapılıyor. Ayrıca ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazı ile insektisit uygulaması düzenli olarak yapılıyor. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir alanda toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.

Kaçak kesime geçit yok

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 204 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 400 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için indirimli olarak 250 TL, küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 135 TL, diğer günler 85 TL olarak belirlendi. Kurban kesim sırası alma işlemi ilçe mezbahalarımızda 5 Temmuz'da başladı.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, kent genelinde 300 kurban satış noktası ve 433 kesim noktası belirlendi.