İzmir kurtuluşunun 100. yılını Tarkan ile kutlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu yıl 100’üncü yılı kutlanacak İzmir’in kurtuluş günü etkinliklerinin hafızalarda iz bırakacak bir şölene dönüşeceğini söyledi. Soyer, 100. yıl kutlamalarında Tarkan'ın konser vereceğini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde yapıldı. İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlamaları hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “Çok şükür bu bize nasip oldu. Gelecek kuşaklara cumhuriyetin ve kurtuluşun ikinci yüzyılını devrederken bunu en güçlü şekilde tanıtmak, kutlamak ve bu coşkuyu tüm kente yaymak istiyoruz” dedi.

Kutlama programı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Çok sayıda etkinlik var. En önemlilerinden biri Dereçine'den başlayacak. Ordumuzun yüz sene önce geçtiği güzergahı yürüyerek kat edeceğiz. O akşam Haluk Levent konseriyle coşkulu kutlama yapmayı hedefliyoruz. Yüz yıl önce yaşanan heyecanı bugüne taşımak arzusundayız. Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara da bunu aktarmak istiyoruz. İkinci büyük organizasyonumuz 9 Eylül günü olacak. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda olağanüstü büyük bir görsel şölen hazırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonu olacağı iddiasındayız. İzmir’in 100. yılını nasıl kutladığının filmini İzmirliye hediye edeceğiz. Aynı gece de öncesinde İzmir Valiliğimiz ile birlikte hava gösterileri yapacağız. Cumhuriyet Meydanı'na yakın noktada ise Tarkan konser verecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Alsancak Limana kadar uzanan bütün sahilde olağanüstü bir gün ve gece yaşayacağız” dedi.

“Büyük bir heyecan”



Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “10 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinin yıl dönümüdür. Bundan sonra İzmir'de hem 9 Eylül'ü hem 10 Eylül'ü birlikte kutlamak gerektiğini düşünüyoruz. 10 Eylül akşamı da İzmir türkü ve şarkılarını seslendiren 11 sanatçı Prag Senfoni Orkestrası ile kayıtlarını yaptılar. Sahne alacaklar. 10 Eylül'de de olağanüstü bir konser İzmirlileri bekliyor. Büyük bir heyecan ve itinayla bütün organizasyonları İzmirlilere, gençlerimize, çocuklarımıza hediye etmek istiyoruz. Mutlaka çoluk çocuk bütün ailenizle orada olun, tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz” dedi.

“Benim vicdanım rahat”



30 Ekim depremi sonrası depremzedelerin mağduriyetleri konusundaki tartışma üzerine bir değerlendirme yapan Başkan Tunç Soyer, “Ben hayal görmedim. 344 milyon dolar 30 yıl vadeli 5 yıl ödemesiz bir krediyi Dünya Bankası'ndan onaylattım. Bunu tek başıma ben yapmadım. İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzmanlarıyla dört ay Dünya Bankası yetkilileri ile görüştük. Şubat 2021'de, Bir buçuk sene önce Cumhurbaşkanı'na gittim dedim ki ‘6 bin orta hasarlı binanın yüzde 1 faizli, 30 yıl vadeli kredi sorununu çözecek bir kaynak bulduk'. Anlattım kendisine dinledi. Döner dönmez ‘arkadaşlarımla görüşeceğim’ dedi. Bir buçuk yıl geçti. O kredi yok, 5 ile dağıtıldı. İzmir'e oradan ne gelecek belli değil. İzmir'in çıkardığı 344 milyon dolar krediye onay verilmediği için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından getirilemedi. Bu kadar net. Biz sadece anıt açmadık. Ben vicdanen çok rahatım. Depremin olduğu andan itibaren depremzede vatandaşlarımızın her derdine koştuk. Hilton'u açtık, Uzundere'yi açtık. Yaptıklarımızı sayacak değilim, övünmek gibi derdim yok. Sadece vicdanım rahat” dedi.