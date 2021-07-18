ASMA KİLİK FANTEZİSİ ACI BİTTİ!
ASMA KİLİK FANTEZİSİ ACI BİTTİ!
0
SICAK ÇARPMASI UYARISI!
SICAK ÇARPMASI UYARISI!
0
DİKKAT! VAKA SAYISI ARTIYOR
DİKKAT! VAKA SAYISI ARTIYOR
0
BU DA HALI TARLASI!
BU DA HALI TARLASI!
0

İzmir Kuş Cenneti'nde ölü kuşlar bulundu!

İzmir Kuş Cenneti'nde ölü kuşlar bulundu!
18 Temmuz 2021 Pazar 07:36

İzmir'in Çiğli ilçesindeki, Gediz Deltası'nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu. Bölgede inceleme yapan ekipler, avcılar tarafından vurulduğu sanılan flamingolardan 1'i üzerinde ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ragıp Paşa Dalyanı civarında önceki gün öğle saatlerinde aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi. Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bölgedeki ölü flamingolardan 1'i ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #kuş cenneti #ölüm #flamingo ölüm
Önceki Haber
Başkan Soyer, Gediz Nehri için kurtuluş reçetesini açıkladı
Sonraki Haber
İzmir'de kaçak alkol ele geçirildi!
İzmir'de otomobil takla attı: Bir kişi öldü, sürücü kaçtı!
İzmir'de otomobil takla attı: Bir kişi öldü, sürücü kaçtı!
0
Acemi kasaplara önemli uyarı!
Acemi kasaplara önemli uyarı!
0
Başkan Batur, şehit ailelerini unutmadı
Başkan Batur, şehit ailelerini unutmadı
0
Bornova'da bayram önlemleri tamam
Bornova'da bayram önlemleri tamam
0
Aqua Yaşam yine çekim merkezi olacak
Aqua Yaşam yine çekim merkezi olacak
0
İzmir'de kaçak alkol ele geçirildi!
İzmir'de kaçak alkol ele geçirildi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.